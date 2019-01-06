MASKİ'ye 727 bin TL'lik enerji teşviki

Başarılı bir şekilde işletilen tesisler sayesinde kazanan yine Manisa ve Manisalılar oldu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesislerinin işletmesini başarıyla sürdürüyor. İlçe belediyelerinden devraldığı tesisleri tam kapasite işleten MASKİ, 2010 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik kapsamında, çevre iznine sahip ve yıl içinde çevre cezası almamış atık su arıtma tesislerine verilen enerji teşvikinden bir kez daha faydalandı. Faaliyete aldığı tesislerin işletilmesiyle vatandaşa daha iyi ve kaliteli hizmet sunan MASKİ, söz konusu mevzuatta istenilen niteliklere uygun olması dolayısıyla Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Salihli Durasıllı, Gölmarmara, Kırkağaç Karakurt, Şehzadeler Karaoğlanlı, Kırkağaç, Kula, Salihli ve Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan enerji teşviki aldı.

“Hem günümüz hem de geleceğimiz için çalışıyoruz”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün 17 ilçeye dev hizmetler götürdüğünü belirterek, “Evsel nitelikli atıksuların en iyi şekilde dönüşüm sağladığı tesislerimiz Avrupa Standartlarında işletiliyor. Yönetmelikteki hükümleri yerine getirmemiz dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın atıksu arıtma tesisleri için bizlere sunmuş olduğu enerji teşvikinden faydalanmaya devam ediyoruz. Hem günümüz hem de geleceğimiz için çevreyi korumaya devam edecek olan tesislerimiz, gelen enerji teşviki sayesinde Manisamıza yeni yatırımlar yapabilmemize ve tasarrufta bulunmamıza imkan sağlıyor. Manisamıza böyle faydalı yatırımlar yapabiliyor olmak bizim en büyük mutluluğumuzdur. Düzenli olarak enerji teşvikinden faydalanabilmemiz bizler için başarıdır. İşletim ve Avrupa standartlarındaki arıtma kalitesiyle daha randımanlı hale getirdiğimiz tesislerimiz, idaremiz ve Manisamız için bir gurur kaynağıdır.'' dedi.