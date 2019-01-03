Matematik ve İngilizce kurslarına yoğun ilgi

Barbaros Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali'nde 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen matematik ve İngilizce kursu yoğun ilgi görüyor.

Barbaros Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali'nde ilkokul öğrencilerinin derslerine destek vermek amacıyla ücretsiz kurslar düzenleniyor. Lokalde 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen matematik ve İngilizce kursuna yaklaşık 180 öğrenci katılıyor. Haftanın 5 günü gerçekleştirilen kurslara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hanım lokallerimizde özellikle yaz aylarında öğrencilerimizi ağırlıyor, tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için çeşitli branşlarda kurslar düzenliyorduk. Okulların açılmasıyla da öğrencilerimizin derslerini pekiştirmek, zorlandıkları konularda destek olmak amacıyla çalışma başlattık. Bu konuda yoğun talep olan Barbaros Mahallemizde ilkokul öğrencilerimize haftada bir saat matematik, bir saatte İngilizce kursu veriyoruz. Katılım oldukça yoğun. Bu kursları diğer hanım lokallerimizde de düzenlemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.