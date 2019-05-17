Mazbatasını Başkan Akın'dan aldı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, geçtiğimiz günlerde yapılan seçim ile Turgutlu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na seçilen Ünal Şimşek'e mazbatasını teslim etti. Şimşek'i tebrik eden Başkan Akın, “Ünal Şimşek kardeşimize ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza bundan sonra çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleşen seçim ile Turgutlu Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına seçilen Ünal Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri mazbatayı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'dan aldı. Şimşek ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyen Başkan Akın, “Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz seçim ile Ünal Şimşek kardeşimiz ve yönetimi seçimin galibi oldu. Bugünde kendisine mazbatasını teslim ettik. Bundan sonraki çalışmalarda hem kendisine hem yönetim kurulunda bulunan arkadaşlara başarılar diliyorum” dedi.