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Mazot hırsızları jandarmadan kaçamadı

Manisa’da park halindeki araçlardan mazot çalarak, satışını yaptığı tespit edilen 3 kişi jandarmada tarafından yakalandı.

Manisa'da park halindeki araçlardan mazot çalarak, satışını yaptığı tespit edilen 3 kişi jandarmada tarafından yakalandı.


Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutlu, Salihli, Akhisar, Gölmarmara, Saruhanlı bölgelerinde yol kenarında park eden ve arazide bulanan araçlardan mazot çaldığını tespit ettiği 3 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takip sonucu Ahmetli ilçesinin Gökkaya Mahallesinde şüpheliler; E.S. (38), H.B. (59), A.A. (25) kullandıkları araçla birlikte yakalandı. Araçta bulunan 500 litre mazota el konulurken, şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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