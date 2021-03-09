MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinin başhekimi değişti

Dr. Ahmet Ataç tarafından MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Seyhun Kürşat'ın yerine Prof. Dr. İsmet Topçu atandı. Devir teslim töreni bugün sabah gerçekleşti. Yeni başhekim Topçu, birlik ve beraberlik içerisinde hizmet bayrağını devraldığını söyledi.

Başhekimlik makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan eski başhekim Prof. Dr. Seyhun Kürşat, 20 Ağustos 2019 tarihinden bu yana görev yaptığını hatırlatarak, “Her zaman birlikteyiz, önemli olan hizmetin kalitesini arttırmak. Bu konuda en ufak bir şüphem yok, birlikte istişare içerisinde daha iyi hizmet vermek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kendisinden önce görev yapan başhekime verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden yeni Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu ise, "Covid-19 döneminde büyük bir özveriyle görev yaptılar. Bu bir bayrak yarışıdır, bayrağı devraldık, en az arkadaşlarım kadar emek vererek üniversitemizi ve hastanemizi iyi bir yerlere getirmeye ve Manisa halkına layık olduğu üstün sağlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz. Görev yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan devir teslim töreni ardından Başhekim Topçu tarafından eski başhekim ve birlikte görev yaptığı başhekim yardımcılarına teşekkür belgelerini takdim etti.

Yeni başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu'nun yardımcılıklarına ise Prof. Dr. Cüneyt Balcıoğlu, Doç. Dr. Oktay Üçer, Prof. Dr. Cemal Bilaç ve Prof. Dr. Artuner Deveci getirildi.