MCBÜ Tıp Tarihi ve Deontoloji Müzesi Manisa'nın ilk tescilli özel müzesi oldu

Hafsa Sultan Darüşşifasında faaliyet gösteren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Müzesi, Manisa'nın ilk tescilli özel müzesi unvanını aldı.

Manisa'da 500 yıllık Hafsa Sultan Külliyesi içindeki Hafsa Sultan Darüşşifasında faaliyet gösteren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Müzesi Manisa'nın ilk özel müzesi olarak tescillendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 25.10.2021 tarih ve E-60960384-151.01.99-1830686 sayılı onayıyla özel müze olarak tescillenen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesindeki 'Özel Müzeler' sekmesinde yer alan 319 Müze arasından 281. sırada yerini aldı.

2021 yılında pandemi koşulları ve kuralları çerçevesinde 21 bin 733 kişi tarafından gezilen müzede ziyaretçiler, Türk-İslam Devletlerindeki Sağlık Hizmetleri ve Tıp eğitimi hakkında yerinde bilgi aldı. Müze, Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından düzenlenen “Sağlıklı Çarşamba Toplantıları” etkinliklerine de tarihi ortamıyla ev sahipliği yapıyor.