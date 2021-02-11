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MCBÜ TOKİ yolundaki düzenleme çalışması sürüyor

Yunusemre Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İlhan Varank Yerleşkesi içerisinde yer alan TOKİ konutlarına giden yolda başlattığı yol çalışmasını devam ettiriyor.


MCBÜ İlhan Varank Yerleşkesi içerisinde yer alan TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yeni yol açma çalışması gerçekleştiren Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede hummalı bir çalışma yürütüyor. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yolun tamamlanmasıyla vatandaşların alternatif bir güzergaha kavuşacağını kaydetti.

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