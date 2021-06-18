MCBÜ'de 'Çalışan ilişkileri semineri' gerçekleştirildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, 'Çalışan ilişkileri semineri' Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç'ın katılımlarıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Rektör Danışmanı Prof. Dr. Asena Gülova'nın açılış sunumu ile başlayan seminere, üniversitenin tüm idari birim yöneticileri katıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İdari Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında düzenlenen seminerde, belirli bir amaç için birlikte çalışmanın önemine değinen Rektör Ataç, "Birlikten kuvvet doğar." diyerek üniversitenin amacı doğrultusunda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine olan inancını ifade etti.

Hem yöneticilerin hem de çalışanların, ruh hallerini ve performanslarını iyileştirebilmek için uyumlu bir şekilde birlikte çalışmalarına yardımcı olabilecek çok sayıda seçeneğin varlığına değinen Ataç, yönetici ve çalışan ilişkilerine ait yapı taşları olan kurum değeri, teşekkür etmek, özel günlerin önemsenmesi, geri bildirimlerin alınması başlıklarını gündelik hayattaki yaşanmışlıklarla ilişkilendirerek örneklendirdi. Yönetici çalışan ilişkilerinin iyileştirilmesi için yapılması gereken hususlara da konuşmasında yer veren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç bir sonraki toplantının sağlıklı günlerde ve yüz yüze olması yönündeki temennisini katılımcılarla paylaştı.