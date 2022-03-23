MCBÜ'de TFMD 2021 ödüllü Basın Fotoğrafları Sergilendi

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin (TFMD) 36 yıldır aralıksız olarak düzenlediği yarışmada dereceye giren ödül alan fotoğrafların yer aldığı “Ödüllü Yılın Basın Fotoğrafları” sergisi MCBÜ 30. Yıl etkinlikleri kapsamında Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde törenle açıldı.

Törene MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, MCBÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Baştan, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof.Dr.Nuray Yılmaz Sert, Dr. Öğretim Üyesi Handan Güler İplikçi ve öğretim üyeleri, SKS Daire Başkanı Süleyman Daşkın, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hıdır Metin, İletişim Fakültesi Fakülte Sekreteri Tahsin Akcan, TFMD Başkan Yardımcısı ve Ege Bölge Temsilcisi Şükrü Akın, Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı ve TFMD üyesi Turgay Duyar ile öğrenciler katıldı.

Sergi açılışında konuşan TFMD Başkan Yardımcısı Akın, sergide siyaset, spor, çevre ve doğa, haber, foto röportaj, Türkiye güzellikleri, günlük yaşam, portre kategorilerinde ödül alan fotoğrafların yer aldığını belirterek, fotoğraflar hakkında protokol üyelerine bilgiler verdi.

Serginin gezilmesi ardından söyleşi öncesinde konuşan MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, yenilikçiliğe dikkati çekerek, öğrencilerin yenilikçiliğe açık olmaları konusunda bilgiler verdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökbunar, “21. Yüzyılın yeterliliklerinden bir tanesi de kritik düşünme, takım halinde çalışmak, yenilikçiliktir. Eğitim sistemi yenilikçiliği veremiyor maalesef. Dünyada yenilikçi insan sayısı yüzde 2 imiş. NASA 5 yaşındaki çocuklar üzerinde bir araştırma yapmış ve yenilikçi özellikleri yüzde 95 imiş. Yaş büyüdükçe yenilikçilik azalmış, yani eğitim sistemi insanda yenilikçiliği öldürüyormuş. Müzik, resim ve fotoğrafçılık sanatı ya da diğer sanatlar insanların yenilikçiliğini geliştiren şeyler. Bu konulara eğilmemiz gerekiyor. Yenilikçi düşünmek çok farklı bir şey, mental zekâmız olabilir sınavlarda 100 alabilirsiniz ama farklı bir şey sorulduğu zaman yorum yapamıyorlar. Bunu vurgulamak istedim, yenilikçiliğinizi geliştirmeye bakın” dedi.

MCBÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Baştan moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye TFMD Başkan Yardımcısı Şükrü Akın, Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar ile Aydın tvDEN program yapımcısı Duygu Dilek katıldı.

Söyleşi programında konuklar, “Fotoğrafçılık Sanatı, Yenilikçilik, Medya Okur Yazarlığı, Sosyal Medya Uzmanlığı” konularında görüşlerini belirttiler.

Öğrencilerin soru ve cevaplarıyla sona eren söyleşi sonunda konuşmacı konuklara törene katılan protokol üyeleri tarafından teşekkür belgeleri ve çiçek takdim edildi.