MCBÜ'den 'Türkiye'deki Su Yosunları' ile ilgili önemli çalışma

Dr. Ergün Taşkın'ın yaptığı “Türkiye Su Yosunları Listesi” adlı kitap, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, ANG Vakfı ile Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) tarafından yayımlandı.

“Türkiye Su Yosunları Listesi" adlı kitapta, 11 bölüm altında 31 sınıf ve bu sınıflara ait 314 familya bulunuyor. 828 cinse ait 2 bin 994'ü tür ve 696'sı tür alt seviyede olmak üzere toplam 3 bin 690 takson veriliyor. Türkiye'deki hem tatlı su hem de deniz alglerini içeren ilk kaynak olması nedeniyle de önemli olan kitapta taksonların 2 bin 452'si tatlı su, bin 97'si deniz, 44'ü acı su ve 97'si hem tatlı su hem denizel ortamlardan kaydedildi. Eserde yer alan tüm türlere 25 kişilik “Türkçe Su Yosunu adları” çalışma ekibi tarafından vatandaşların da yararlanacağı biçimde ilk kez olmak üzere Türkçe bilimsel isimler verildi. Her taksonun Türkçe adı, Türkçe Bilimsel Bitki Adları Yönergesi Kısım II Kural 5'e göre yeni Türkçe bilimsel bitki adıdır.

Prof. Dr. Ergün Taşkın, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile görüşerek eser hakkında bilgi verdi. Prof. Ataç, Prof. Dr. Ergün Taşkın'ı Türk bilim hayatına yaptığı bu önemli katkı nedeniyle tebrik ederek, “Öğretim üyelerimizin başarıları bizim için büyük gurur kaynağı oluyor. Amacımız, üniversitemizin bilim hayatına yapacağı katkıları en üst seviyeye çıkarmaktır. Bunun için de öğretim üyelerimizi her anlamda desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Kitabın tanıtımı Editör Prof. Dr. Ergün Taşkın tarafından, 11 Ekim 2019 tarihinde TRT 1 Radyosu “Gün Ötesi” adlı programda, 12 Ekim 2019 tarihinde de Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde (NGBB) yapıldı.