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Meclis komisyonları içme suyu için toplandı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme ile Çevre ve Sağlık karma komisyonları, ‘Mevcut su durumunun araştırılması ve su kaynaklarımızın korunması’ gündem maddesiyle toplandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme ile Çevre ve Sağlık karma komisyonları, ‘Mevcut su durumunun araştırılması ve su kaynaklarımızın korunması' gündem maddesiyle toplandı. İçme suyunun etkin kullanımı ve su israfının önlenmesi ile ilgili görüşlerin dile getirildiği toplantıda, sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.


Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme ile Çevre ve Sağlık karma komisyonlarının toplantısı, MASKİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya komisyon üyelerinin yanı sıra MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Şehzadeler ve Yunusemre Belediyelerinin Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürleri katıldı.



İçme suyu niteliği taşımayan suyun kullanılması tavsiyesi


Toplantıda, ilçe belediyelerinin pazaryerlerinde pazar kurulmasından sonra yapılacak temizlikte, park ve bahçe sulamalarında ve Büyükşehir Belediyesinin itfaiye işlerinde arıtılması mümkün olmayan ve içme suyu niteliği taşımayan suyu tercih etmeleri tavsiye edildi. Konuyla ilgili ilçe belediyelerinin yetkilileriyle nasıl bir çalışma uygulanacağı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Bunun yanı sıra vatandaşların apartman merdivenleri ve balkon temizliğinde su kullanımı yerine silme işlemine yönlendirilmesi konusunda teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Halı yıkama ve buna benzer temizlik işlerinde de suyun tasarruflu kullanımının önemi vurgulandı.



Komisyon rapor hazırlayıp meclise sunacak


“Mevcut su durumunun araştırılması ve su kaynaklarımızın korunması” gündem maddesiyle gerçekleşen toplantıda, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, komisyon üyelerine bilgiler verdi, önerilerde bulundu. Komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından rapor hazırlanacağı, hazırlanacak olan raporun Şubat ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda meclis üyelerinin bilgilerine sunulacağı belirtildi.

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