Meclis üyesi Aloğlu mahalle mahalle geziyor

31 Mart yerel seçimlerinde Yunusemre Belediyesi'nde meclis üyesi seçildikten sonra ilçeye bağlı mahalleleri tek tek ziyaret ederek dilek ve sorunları dinleyen Ahmet Ayberk Aloğlu bu haftada Muslih, Karaveliler, Davutlar ve Örencik mahallelerinde muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu.

Meclis üyeliği seçimleri öncesinde seçilmesi halinde vatandaşlarla iç içe olacağının sözünü veren Ayberk Aloğlu seçimlerin hemen ardından verdiği sözü yerine getirerek mahalle ziyaretlerine başladı. Her kesimin sorunlarıyla yakından ilgilenen Aloğlu, “Bizler seçime Cumhur ittifakının üç hilal rozetiyle girdik. Fakat seçimden sonra rozetimizi çıkardık ve artık herkesin, her partinin kısacası Yunusemre'de yaşayan bütün vatanseverlerin meclis üyesiyiz. Bir göreve halk tarafından layık görülüp başladıysak hakkını vermeliyiz ve elimizden geldiğince, imkanlarımız dahilince hizmet etmeliyiz. Biz kimseye söz verip her şeyi hemen yapacağız demiyoruz ama sorunları bilmemiz, vatandaşlarla istişare etmemiz sorunları giderirken ortak akılla hareket etmemize fayda sağlayacaktır. Zaten vatandaşların imkan dahilindeki isteklerini kısa vadede hem Büyükşehir hem MASKİ hem de Yunusemre Belediyesi olarak hemen yerine getiriyoruz ama uzun vadeli büyük projeler için zaman ve halkla istişare gerekiyor. Halk ne istiyor, imkanlar ne el veriyor diye bir ortak nokta bulmaya çalışıyoruz. Halkla birlikte olmak, onlara dokunmak, dertlerine ortak olmak her seçilmişin asli görevidir. Düzenin içinde açık bir kapı arayan, bunun için imkan bulamayan kim varsa, kendisini kimsesiz hissedip çığlıklarını içine gömen insanların çığlığı, kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık yola. Hizmeti hazmetmeden yola koyulandan halk da haz etmez. Gücümüz nispetinde elimizden gelen Manisa'ya helaldir” dedi.

Aloğlu, önümüzdeki haftada da planlanan mahallelerde ziyaretlerine devam edeceğini dile getirdi.