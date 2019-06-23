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Meclis üyesi Keresteci'nin acı günü

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesinin AK Parti’li belediye meclis üyesi Selman Keresteci’nin babası Mehmet Keresteci (65) son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesinin AK Parti'li belediye meclis üyesi Selman Keresteci'nin babası Mehmet Keresteci (65) son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz akşam vefat eden Keresteci'yi sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı.


Geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında vefat eden Mehmet Keresteci, Selimşahlar Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.


Cenaze namazı esnasında Belediye Meclis Üyesi Selman Keresteci'yi sevenleri yalnız bırakmadı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanvekili Dilşat Ulaş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık ve sevenleri katıldı. Kılınan Cenaze namazının ardından Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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