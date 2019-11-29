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Meclisin 100. yılına özel ebru kursu açılacak

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezinde 152 saat sürecek olan Ebru Kursu açıldı.

Yaklaşık bir yıl sürecek olan kursun sonunda Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılına özel bir sergi açılması planlanıyor.


Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi tarafından Ebru Kursu açıldı. 152 saat sürecek olan kursun sonunda sergi açılacak. Kursta kursiyerler geleneksel Türk el sanatları, renk, açık koyu kavramı ve değişik ebru boyama teknikleri öğrenecekler.


Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, “Merkezimiz tarafından ilk defa açmış olduğumuz kurs büyük ilgi görürken kayıtlarımız kısa sürede doldu. Yaklaşık bir sene sürecek olan kursumuzun sonunda Meclisimizin açılışının 100. yılı olması nedeniyle sergi açmayı planlıyoruz. Kursiyerlerimizin ilgisi bizi fazlasıyla memnun etti. Kursumuzun sonunda kursiyerlere sertifika verilecek. Ebru Kursumuzun devamı gelecek." dedi.

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