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Mehmetçiğe Manisa'dan manevi destek

Barış Pınarı Harekatını gerçekleştiren Mehmetçikler için Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden manevi destek geldi.

Mehmetçiğin zaferi için Fetih suresinin okunduğu programda öğretmenlerin katkılarıyla lokma hayrı da yapıldı.


Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu bahçesinde Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçikler için program düzenlendi. Öğrencilerin asker yürüyüşü yaparak selam verdiği programda İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Adem Keskin tarafından Fetih Suresi okunarak Mehmetçiğin zaferi için dua edildi. Okul öğretmenlerinin katkılarıyla başta Barış Pınarı Harekatında şehit olanlar olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına lokma hayrı düzenlendi.

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