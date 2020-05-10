Mehmetçiğin çiçeği annesine ulaştırıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da asker annesini duygulandıran bir sürprize imza attı.

Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla gelen özel bir ricayı daha yerine getirdi. İstanbul Çatalca'da vatani görevini yapan ve terhisine 2 ay kalan Ali Ziya Günay, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştı ve kendisi adına annesi Füsun Hanım'ın Anneler Günü'nün kutlanması talebinde bulundu. Mehmetçiğin talebi üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin ve beraberindeki zabıta ekipleri, askerin baba ocağı olan Çobanhasan Mahallesini ziyaret etti. Anne Füsun Günay'a evin önünde oğlu Ali Ziya adına çiçek takdiminde bulunan Özbilgin, aileye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını da iletti. Oğlu adına yapılan jest karşısında duygulanan Füsun Günay, Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.