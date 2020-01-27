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Mektebim ayrıcalığı için bursluluk fırsatı

Mektebim Koleji Manisa Kampüsü Bursluluk Sınav tarihleri açıklandı.

15-16 Şubat tarihlerinde yapılacak olan bursluluk sınavında Mektebim Koleji Manisa Kampüsünde okumak isteyen 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. ve 11. sınıfta okuyan tüm öğrenciler katılabilecek.


Gerçekleştirilecek olan bursluluk sınavında tüm öğrenciler aldıkları puana göre eğitim desteği bursu almaya hak kazanacak. Bursluluk Sınavı 15-16 Şubat tarihlerinde 6 farklı oturum ile gerçekleştirilecek. Başarılı olan tüm öğrencilere yüzde 35'den yüzde 100'e kadar eğitim burslu desteği sağlanacak. Başvurular kurumun resmi internet sitesi www.mektebim.k12.tr adresinden gerçekleştirilecek. 14 Şubat 2020 tarihine kadar tüm öğrenciler sistem üzerinden başvurularını tamamlayabilecekleri açıklandı.


Mektebim Koleji Manisa Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, toplumsal ve küresel sorumluluk bilincine sahip, yaşadığı dünyaya değer katabilecek, yenilikçi, bilgiler arasında transfer yapabilen öğrenciler yetiştiren, ihtiyaçlara uygun çözümler üreten, proaktif, tüm paydaşlarıyla uyumlu ve iş birliğine dayalı ilişkiler geliştiren, ulaşılabilir bir eğitim kurumu olarak vatanını, milletini, bayrağını seven geleceğin liderlerini yetiştirmek için çıkmış oldukları bu yolda sınava girecek olan bütün öğrencilere başarılar diledi.

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