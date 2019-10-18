Meme kanseri hakkında kadınları bilgilendirdiler

Öğrenciler, Şehit Haşim Dirik Kapalı Pazar yeri girişinde kurdukları 'Sağlık Durağı' adlı stantta gün boyunca meme kanseri hakkında kadınlara broşürler dağıtıp, bilgi vererek pembe kurdele taktı.

Şehit Haşim Dirik Kapalı Pazar yerinde Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici ve öğrencileri tarafından meme kanserine dikkat çekmek için farkındalık çalışması yapıldı. Öğrencilerin düzenlediği meme kanseri farkındalık çalışmasına Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aycan, Okul Baş Müdür Yardımcısı Selda Gülbastı, Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Aysun Şevik ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte öğrenciler tarafından kadınlara meme kanseri hakkında bilgiler vererek pembe kurdele takıp erken teşhisinin önemine dikkat çekti.

"Kanserden korkmayın, geç kalmaktan korkun"

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Aysun Şevik, "Kanserden korkmayın ama geç kalmaktan korkun. Kanserin girmediği hiç bir yok. Meme kanseri ülkemizde sekiz kadından birinde görülmektedir. Erken tanı ile yapılan müdahalelerde yüzde 96 başarı sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz ve okul yönetimiyle birlikte halkımızı bilinçlendirmek yönünde gün boyu bilgiler verdik." dedi.

Öğrencilerin meme kanseri farkındalık standını ziyaret eden Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Uğur Cenk Çelik ise, "Okul yönetimine ve öğrencilerimizi kutlarım. Meme kanserini vatandaşlarımızı bilgiler verdikleri için teşekkür ederim." diyerek yapılan çalışmadan dolayı öğrencileri tebrik etti.