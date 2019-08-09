Memur-Sen'den Ataç'a hayırlı olsun ziyareti

Dr. Ahmet Ataç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı ve Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, Büro Memur-Sen Manisa Şube Başkanı Murat Özkan. Toç Bir - Sen Manisa Şube Başkanı Serdar Mersinli, Bayındır Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Akkaya. Enerji Bir-Sen Manisa Şube Başkan Yardımcısı Güray Yılmaz, Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Orhan Güzel, Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Mehtap Şirin ve sendikaların yönetim kurullarından üyeler katıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Ahmet Ataç'a yeni görevinde başarılar dileyen Öner, “Sayın Rektörümüzün, Manisa'nın iktisadi ve toplumsal kalkınmasına yeni bir soluk getirecek, bilimsel bilgi ve teknoloji üretiminde öncü nesillerin yetiştirilmesinde aktif rol oynayacak, özgür düşünceye sahip bireyler yetiştirecek, kalkınmaya yönelik akademik üretim sağlayacak bir üniversite anlayışını hakim kılacağı yönündeki kanaatimiz tamdır.” dedi.

Üniversitelerin topluma katkıda bulunan, bilimsel bilgi üreten kurumlar haline dönüşmelerinin ülke kalkınması için önemli olduğunu vurgulayan Öner, “Akademisyenlerin zamanlarını araştırmaya, bilgi üretmeye hasredebilmeleri için akademik personelin iş güvencesinin sağlandığı, mali haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirildiği, akademik yükselmelerin objektif ve adil bir şekilde gerçekleştirildiği, özgürlüğünün ve haklarının genişletildiği, sağlam bir esasa kavuşturulduğu bir yükseköğretim sistemi elzemdir. Yükseköğretim sisteminin işleyişinde zorunlu ve gerekli işleri üstlenen idari personelin; üniversitelerarası yer değiştirme, tüm üniversiteleri kapsayacak merkezi ve rutin görevde yükselme, kurum içinde idari yönetim görevlerini üstlenme, kurum içi liyakat ve kariyer esasları dahilinde ilerleme başta olmak üzere, sosyal ve çalışma şartlarından kaynaklı taleplerinin karşılanması konusunda siyasi ve idari irade ortaya konulmalıdır.” şeklinde konuştu.

Memur-Sen'in yapmış olduğu anlamlı ziyaretten son derece memnuniyet duyduğunu dile getiren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Ahmet Ataç ise şunları söyledi: “Sivil toplum örgütleri sosyal yaşantımızın önemli aktörleri olarak toplumdaki yerlerini almışlardır. Toplumsal dinamiklerin kendi aralarındaki iletişim ve organizasyonu ne kadar güçlü ve canlı olursa, sorunların çözümü noktasındaki irade de o kadar sağlam olur. Karşılıklı ve sağlıklı iletişim sayesinde hem kendi toplumumuzun sorunlarını daha verimli bir şekilde çözmüş, hem de toplumsal duyarlılığımızı artırmış oluruz.”

Ziyaret sonunda Memur-Sen yönetimi tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Ahmet Ataç'a sendikanın Kurucu Genel Başkanı merhum Akif İnan'ın hayatından kesitleri ve sendikal mücadelesini anlatan eserler takdim edildi.