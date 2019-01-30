Memur-Sen'den PTT ile işbirliği

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, "Memur-Sen Konfederasyonu ile PTT arasında yapılan işbirliği sonucunda üyelerimizin yaptığı harcamalarda indirim sağlayacak 'Motif Kart' uygulaması hayata geçirildi ve kartların üyelere dağıtımı başlıyor" dedi.

Memur-Sen ile PTT arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında geliştirilen Motif Kart uygulamasıyla sendika üyeleri indirimli alışveriş imkanı kazanacak. Motif Kart'ı üyelerine dağıtmaya başladıklarını söyleyen Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, "PTT ile iş birliğine giderek üyelerimize yaptıkları harcamalarda indirim sağlayacak, para ve puan toplamalarına imkan verecek ‘Motif Kart'ı hayata geçirmiş bulunuyoruz. Farklı sektör ve hizmetlerdeki bir çok alanda avantaj sağlayacak olan Motif Kartın PTT'nin sağladığı bütün avantajların yanında üye iş yerinin sunduğu imkanlarla çok pozitif yönleri olacak ve üyelerimize katkı sağlayacak. Farklı sektör ve hizmetlerdeki 4 bine yakın iş yeri şu an Motif Kart'ın bünyesinde. Kartın kullanılmaya başlanmasıyla kısa sürede iş yeri sayısının daha da artacağını düşünüyoruz. Kart, temel olarak kullanıcılarına yaptıkları harcamalarda indirim sağlayacak, para ve puan verecek. Memur-Sen'in 1 milyon üyesi ve aileleri düşünüldüğünde Motif Kart, gerek kullanıcı potansiyeli gerekse de kapsadığı iş yeri sayısı bakımından dünyanın en değerli avantaj sağlayan kartlarından biri olacak" dedi.