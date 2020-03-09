'Menyeli sporcu öğrenciler' voleybolcularla buluştu

Kula Gökçeören Yunus Emre İlkokulu tarafından hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Menyeli sporcu öğrenciler projesi' kapsamında çeşitli etkinlikler yürüten okul idaresi, öğrencilerini TVF 1. Lig ekibi Jeopark Kula Belediyespor oyuncularıyla buluşturdu.

Gökçeören Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Menyeli sporcu öğrenciler projesi' kapsamında, Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig ekiplerinden Kula temsilcisi Jeopark Kula Belediyespor'un sezonun son haftasındaki evinde oynadığı Tofaşspor maçını izledi. Proje kapsamındaki etkinliğe okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler hep birlikte katıldı. Hayatlarında ilk kez profesyonel bir müsabakaya şahit olan öğrenciler, büyük coşkuyla Kula temsilcisini destekledi. Sporcular ile tanışma ve fotoğraf çekilme imkanı bulan öğrenciler, kendileri için farklı bir deneyim olan bu etkinlikle mutlu oldu. Öte yandan müsabaka öncesinde spor salonuna gelen Kula Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer de, minik öğrenciler ile sohbet etti. Daha sonra minik öğrenciler ile müsabakayı takip eden Kaymakam Kemal Duru ve beraberindekiler, öğrenciler ile birlikte Kula temsilcisini destekledi.

Öğrencileri sportif faaliyetleri açısından güzel bir etkinlik olduğunu dile getiren Gökçeören Yunus Emre İlkokulu Müdürü Bilal Ayyıldız, “Öğrencilerimiz için farklı, güzel ve anlamlı bir etkinlik oldu. Öğrencilerin sosyal anlamda gelişimlerine katkı sağlayacak olan bu tür etkinlikleri öğrencilerle birlikte yapmaya devam edeceğiz. Bu etkinlikte bizlere destek olan Kaymakamımız Kemal Duru'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü'müz Adem Sümen'e, İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Sait Bozer'e ve Kula Gençlik Merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum.” dedi.