MER Koleji eğitim öğretime 17 Ağustos'ta başlıyor

Sınav grubundaki sınıflar için 17 Ağustos'ta başlayacak olan eğitim-öğretim yılı, 24 Ağustos'ta tüm sınıfların ders başı yapmasıyla devam edecek.

MER Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Mermer 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihinin belirlendiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre tüm tedbirleri aldıklarını ve okullarını hazır hale getirdiklerini kaydeden Mermer, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

MER Koleji Manisa Kampüs Müdürü Mehmet Kanca da okullarında 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk olarak 17 Ağustos tarihinde sınav grubunda bulunan öğrenciler için başlayacağını açıkladı. Kanca, “İlk olarak sınav grubunda bulunan öğrencilerimiz için 17 Ağustos tarihinde kapılarımızı açacağız ve eğitim öğretime başlayacak. 7., 8., 11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren eğitim öğretime başlayacak. Sınav grubunun hemen bir hafta sonrasında ise yani 24 Ağustos tarihinde tüm öğrencilerimiz okuldaki eğitim öğretime başlamış olacak. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz 2010-2021 eğitim öğretim yılına 24 Ağustos tarihinde başlayacak.” dedi.