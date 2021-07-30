MER Koleji her öğrencisi için bir fidan bağışlayacak

Emre Mermer, TEMA Vakfı tarafından yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için başlatılan ‘Yeniden yeşerteceğiz' kampanyasına okullarının her öğrencisi için bir fidan bağışlayarak destek olacaklarını duyurdu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen orman yangını haberleriyle büyük bir üzüntü yaşadıklarını kaydeden MER Okulları Kurucusu Emre Mermer, “MER Koleji ailesi olarak TEMA Vakfı'nın ülkemizde çıkan orman yangınlarının ardından ‘Hep birlikte yaşamı da umudu da yeniden yeşerteceğiz' sloganıyla yangından zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırılması için başlatmış olduğu ‘Yeniden Yeşerteceğiz' kampanyasını destekliyoruz. MER Koleji olarak her öğrencimiz için bir fidan bağışında bulanacağız. İmkanı olan tüm kişi, kurum ve kuruluşları da yaşamı ve umudu yeniden yeşertmek adına kampanyaya destek vermeye davet ediyorum.” diyerek TEMA Vakfının kampanyasına okul olarak destek verdiklerini açıkladı.