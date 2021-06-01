MER Koleji kontrollü normalleşmeye hazır

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir süredir ara verilen yüzyüze eğitim kontrollü normalleşme kapsamında yeniden başladı. Manisa MER Koleji Kampüsü de yeniden yüzüyüze eğitimin yeniden başlamasıyla birlikte tüm hazırlıklarını tamamladı. Okuldaki tüm sınıfları ve servis araçlarını dezenfekte eden okul yönetimi, eğitime başlayacak öğrenciler için sağlıklı bir ortam oluşturdu. Kampüs Müdürü Mehmet Kanca yaptığı açıklamada MER Koleji Manisa Kampüsü olarak, uzun bir aradan sonra okul öncesi, 8. sınıf ve 12. sınıf ögrencilerimizden sonra ilkokul öğrencilerimizle de yüz yüze eğitime başladık. Ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflarına koşan öğrencilerimizin coşkusu, mutluluğu ve özlemi yüzlerinden okundu. 07 Haziran Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak olan ortaokul ve lise kademelerindeki tüm öğrencilerimiz için hazırlıklarımızı tamamladık ve kavuşmanın mutluluğu içerisinde tüm okul olarak tamamlanmayı bekliyoruz" dedi.