MER Koleji öğrencileri geri dönüşüm tesisini gezdi

MER Koleji öğrencileri şehirdeki bir geri dönüşüm tesisini gezerek geri dönüşümün çevreye etkileri ve ülke ekonomisine katkıları hakkında yerinde bilgi aldı. Öğrencilere geri dönüşümün önemini anlatan tesisin Genel Müdürü İsmail Aydın fabrikaların atıklarını geri dönüştürerek hem çevreye hem ekonomiye önemli katkılar sunduklarını söyledi. Öğrenciler ile üretim birimlerini gezerek tesisin işleyişini anlatan Aydın, “Toplanan 1 ton atık kağıdın 17 ağacı kurtardığını göz önünde bulunduracak olursak geri dönüşümün önemini biraz daha kavramış oluruz. Geri dönüşüm çevreye ve insan sağlığına da bir çok katkı sağlıyor. Bazı atıkların doğa tarafından bertaraf edilmesi bin yılı aşıyor. Bu atıklar solunan havaya, yağmur suları ile içme sularına karışabiliyor ve bunun sonucunda içtiğimiz suların zehirli hale dönüşerek sağlığımızı nasıl tehdit ettiğini bilmemiz ve ona göre tedbir almamız gerekmektedir. Bu tedbirlerin en sağlıklısı yerinde ayrışımdır. Evlerimizde çöp diye nitelendirdiğimiz her atık maddenin çevremiz için bir tehlike olduğunu bilmeli ve bu tehlikenin kazanıma dönüşümünü sağlamak için de onları ayrı ayrı torbalarda toplayarak yani ayrıştırarak çöp konteynerlerine koyarak çevremiz için önemli bir görevi ifa etmiş olmalıyız” dedi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Aydın, günün anısına öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.