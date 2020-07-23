MER Koleji yayınlarıyla da hazır

Kaliteli eğitim felsefesinden ödün vermeden bu yıl yakalanan başarıyı daha da taçlandırmak için güçlü eğitimci kadrosuyla yollarına devam ettiklerini belirten MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Eğitim Koordinatörü Mehmet Kanca, yayınların aktif öğrenmeyi sağlamak için anlamaya, yorumlamaya ve uygulamaya yönelik içerikleriyle dikkat çektiğini söyledi.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında mart ayı itibariyle kendi binasında, kendi adıyla yürüme kararı alarak, güçlü eğitim kadrosu, kaliteli eğitim sistemi ve her alanda elde ettiği başarılarla kısa sürede Manisa'da iddiasını ortaya koyan MER Koleji, 2020- 2021 eğitim-öğretim yılının hazırlıklarını tamamladı ve 17 Ağustos'ta öğrencileriyle buluşmayı bekliyor.

Eğitim öğretim sürecinin en önemli sistem kurgusunda, ilk 2 yılda olduğu gibi 3. yılda da kaliteli eğitim felsefesinden ödün vermeden, profesyonel bir eğitim hizmeti sunmayı amaç edinen MER Koleji, yeni dönemde her kademede kullanacakları kıyafetlerden sonra en önemli unsurlardan olan yayınlarını da hazırlayarak tanıtımını gerçekleştirdi.

MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Eğitim Koordinatörü Mehmet Kanca, "Eğitim öğretim materyallerinin başında gelen MER Koleji Yayınları, aktif öğrenmeyi sağlamak için anlamaya, yorumlamaya ve uygulamaya yönelik içerikleriyle dikkat çekiyor. Bilgilerin öğrenciye aktarımı sürecinde öğrencilerinin yaş ve bilgi seviyesine uygun, öğretim programları esas alınarak hazırlanmış MER Koleji Yayınları, kaliteli eğitim öğretim sürecinde kampüs eğitim kadrosunun en büyük gücü olacak. Öğrenilen konunun unutulmaması için bu konunun pekiştirilmeye ihtiyacı vardır. Pekiştirmenin ardından öğrenci kademeli olarak bilgiyi kullanmayı öğrenir. Bu yüzden kitaplarımız; konu anlatımları, bu anlatımları pekiştirecek örnek sorular, konunun anlaşılırlığını ölçecek açık uçlu sorular, çoktan seçmeli sorularla zengin bir içerikle bütünsel öğrenmeyi sağlamak hedefiyle hazırlanmış, öğrencilerimizin kullanımına hazır hale getirilmiştir. Deneme sonraları, konu anlatım föyleri ve dijital platformlar kurumumuzun hedefleriyle örtüşüyor. En kısa sürede sahiplerine ulaşmaları dileğiyle." dedi.