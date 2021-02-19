MER Koleji Yeşilay'la birlikte ortak çalışmalara imza atacak

Akademik sosyal kültürel çalışmaların yanında sağlıklı yaşam ve sosyal sorumluluk projelerine de önem veren Modern Eğitimin Rotası (MER) Koleji Kampüs Müdürü Mehmet Kanca ve ekibi, Yeşilay Manisa Şubesi tarafından hayata geçirilen Yeşil Kitap Kahve'yi ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Manisa'da hem akademik hem sosyal hem de kültürel çalışmalarla adından sıkça söz ettiren MER Koleji, Yeşilay Manisa Şubesi ile ortak yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yeşilay Manisa Şubesi tarafından hayata geçirilen Yeşil Kitap Kahve'yi ziyaret eden MER Koleji Kampüs Müdürü Mehmet Kanca ve ekibi Yeşilay Derneği Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun ve Başkanvekili Levent Akçalı tarafından karşılandı. Yeşil Kitap Kahve'de yapılan çalışmalar hakkında Mehmet Kanca'ya bilgiler veren Yeşilay Derneği Başkanı Salih Fulcun, sağlıklı bir geleceğe sahip olabilmek için gençleri tehlikeye sürükleyebilecek her türlü bağımlılık ve zararlı alışkanlıkla mücadele ettiklerini söyledi. Kanca da Yeşilay'ın çok önemli bir misyonu yerine getirdiğine değinerek okul olarak akademik çalışmaların yanı sıra sağlıklı yaşam ve sosyal sorumluluk projelerine de fazlasıyla önem verdiklerini belirtti. Ziyarette her iki kurumun birlikte yapabilecekleri çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.