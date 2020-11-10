MER Kolejinde Atatürk anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıldönümü dolayısıyla Manisa MER Kolejinde anma etkinliği düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıldönümü dolayısıyla yapılan anma programı, saat 09.05'te başlayan siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kampüs Müdürü ve Kurucu Temsilcisi Mehmet Kanca ile Ortaokul Müdürü Gülden Avcı'nın konuşmalarının ardından program, 4-A Sınıfı öğrencilerinin 'Mustafa Kemal'in gök yazıları' adlı şiiri okumaları ve 3-A Sınıfı öğrencilerinin 'Nasıl söylerim öldüğünü' adlı şarkıyı söylemeleriyle devam etti. Programın sonlarına doğru 5-A Sınıfı öğrencileri, 'Benim adım Mustafa' adlı Oratoryosu ile muhteşem bir performans sergiledi. Program, Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Gözeten'in zeybek gösterisi ve müthiş finaliyle tamamlandı.

Gerçekleştirilen anma töreninde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına hassasiyetle uyuldu.