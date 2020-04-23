MER Kolejinde yarışmalarda dereceye giren öğrenciler açıklandı

MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Manisa Kampüs Müdürü Mehmet Kanca okulları tarafından gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin belli olduğunu söyledi.

Resim yarışması

Kanca, “MER Koleji 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. Yıl Resim Yarışması İlkokul kademesinde 1., 4/A sınıfından Rüya Derviş, 2. 4/A sınıfından Eren Karagüle, 3. 2/A sınıfından Berra Dumrul, Ortaokul kademesinde 1. 6/A sınıfından Simay Okyay, 2. 5/A sınıfından Leyla Demir, 3. 5/B sınıfından Asude Başkentli olurken, ilkokul kademesinde 1/A sınıfından Belinay Feride, 1/B sınıfından Azra Öve ve Anasınıfından Ahmet Kerem Oskay ile Ortaokul kademesinde 6/A sınıfından Ceylin Avcıbaşı, 6/B sınıfından Duru Avcı ve 5/B sınıfından Berra Ecem Pehlivan mansiyon ödülü kazandı.” diye konuştu.

Öykü, şiir ve kompozisyon yarışması

Öykü, şiir ve kompozisyon yarışmasının kazananlarını da açıklayan Kanca, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı serbest konulu öykü, şiir ve kompozisyon yarışmasında Ortaokullar arasında kompozisyon dalında 7/A sınıfından Buse Tekin ‘Ağır Problem' kompozisyonu ile birinci, 6/A sınıfından Simay Mert '23 Nisan' konulu kompozisyonu ile mansiyon ödülü kazandı. Şiir dalında 5/B sınıfından Elif Haspolat ‘Bir asır sonra tekrar 23 Nisan' adlı şiiriyle 1. olurken, 5/B sınıfından ‘Çocuklar adlı şiiriyle Nilüfer Karagülle 2., 5/B sınıfından Berra Ecem Pehlivan da '23 Nisan' adlı şiiriyle 3. oldu. Öykü dalında ise birinciliği 5/B sınıfından ‘Çikolata ağacı' adlı çalışmasıyla Berra Ecem Pehlivan olurken, öykü dalında mansiyon ödülünü ise 5/B sınıfından ‘Bugün 23 nisan' çalışmasıyla Nilüfer Karagülle kazandı. İlkokullar arası Öykü yarışmasında '23 Nisan' adlı çalışmasıyla 2/A sınıfından Tuğra Taşçıoğlu birinci olurken, 1/A sınıfından Beyza Yılmaz adlı öğrenci mansiyon ödülü kazandı.” dedi.

Kanca, Satranç Turnuvasındaki dereceleri de şöyle açıkladı: “100. Yıl Satranç Turnuvasının Ortaokul kategorisinde birinci Fikret Kanca olurken, 2. Emir Uzun, 3. de Ali Efe Güngör oldu. Satranç turnuvasının ilkokullar kategorisinde ise Ramazan Doğan 1., Daniel Dönmez 2., Mark Dönmez 3. oldu.”