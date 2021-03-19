MER Kolejinden coşkulu kutlama

Modern Eğitimin Rotası (MER) Koleji Manisa Kampüsünde düzenlenen etkinlikle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı coşkuyla kutlandı. Sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan etkinlikte okul öğrencilerinin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı.

MER Koleji Manisa Kampüsü Konferans Salonunda gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yılı coşkuyla kutlandı. İlkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi birimlerine ayrı ayrı sosyal mesafe hijyen kurallarına uygun bir şekilde günün anlam ve önemine uygun gerçekleştirilen program MER Okulları kurucusu Dr. Emre Mermer'in tüm öğrencilere selamlarını ileterek başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasının ardından okulun kurucu temsilcisi Mehmet Kanca programın açılış konuşmasında şunları söyledi: “Çanakkale bugün toz ile duman. Düşmanda imkan var, Mehmet'te iman. Çanakkale geçilmez dediler geçilmedi de. Misyonumuz olan bilim ve teknoloji ışığında vatanını milletini bayrağını seven geleceğin liderlerin yetiştirmek için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız tüm şehitlerimiz ve gazilerimizin huzurunda söz veriyoruz. Programımızda emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi kutlarım.”

Programda tarih öğretmeni Ali Rasim Kartal tarafından günün anlam ve öneminin belirtildiği bir konuşma yapıldı. Tüm sınıflar kendi bünyelerinde hazırladıkları gösterileri sunarken, oratoryo, şiir ve halkoyunları ekibinin gösterileri büyük beğeni topladı.