Merdivenden düştü, hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde merdivenden inerken dengesini kaybederek düşen kişi hayatını kaybetti.

Olay, Yılmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı beton binanın üstünden aşağıya merdivenle inmeye çalışan Ramazan Ertürk(66), dengesini kaybederek, yaklaşık 2 metre yüksekten aşağıya düştü. Kafasını zemine çarparak ağır yaralanan Ertürk, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen Ertürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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