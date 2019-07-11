Merkez Efendi Ortaokulu'na Şehzadeler'in eli değdi

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuşlubahçe Mahallesi Merkez Efendi Ortaokulu'nun iç cephesini boyayarak, okulu yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.

Eğitme verdiği destekler ile adından sıkça söz ettiren Şehzadeler Belediyesi yeni dönemde de eğitim desteklerine devam ediyor. Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuşlubahçe Mahallesi Merkez Efendi Ortaokulu'nun iç cephesini boyayarak, okulu yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi. İlk döneminde sıfırdan üç okul yapılabilecek bir bütçeyi Şehzadeler'deki okulların fiziki şartlarını iyileştirmek için harcayarak, eğitime büyük destekler veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yeni dönemde de eğitime destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Çelik, “Biz en iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun bilincindeyiz ve bu bilinçle Şehzadeler'deki çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için üzerimize düşeni yapıyoruz.” dedi.