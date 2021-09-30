Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi günlük 50 bin metreküp su arıtıyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, evsel nitelikli atık suyun tesise girişinden arıtılmış bir şekilde Gediz Nehri'ne deşarj edilmesine kadar olan tüm aşamaları daire başkanlarına anlattı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay başkanlığındaki haftalık olağan daire başkanları toplantısı, Manisa Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde yapıldı. Toplantıya Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik, Emre Özünlü ve daire başkanları katıldı. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, atık suyun tesise giriş aşamasından, Gediz Nehri'ne arıtılmış bir şekilde deşarj edilme aşamasına kadar uygulanan işlemleri daire başkanlarına anlattı. Genel Müdür Yardımcısı Çevik, “Tesisimize gelen evsel nitelikli atık su 22 saat gibi kısa bir sürede tamamen arıtılarak Gediz Nehri'ne deşarj oluyor. Tesisimizde günlük ortalama 50 bin metreküp atık su arıtıyoruz. Tesiste bulunan SAİS kabini sayesinde de arıtılmış suyun değerleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından anlık olarak kontrol edilebilmekte olup, arıtılmış suyu doğaya salmamız gerekenden çok daha sağlıklı bir şekilde deşarj ediyoruz. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığımız bünyesinde tesisimizin yanına inşa edilen Güneş Enerji Santrali (GES) sayesinde de tesisin enerji giderlerinde yüzde 40 seviyelerine kadar tasarruf sağlıyoruz” diye konuştu.

"Hedef; tüm nüfusa atıksu hizmeti sağlayabilmek"

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, evsel nitelikli atıksuların Gediz ve Bakırçay nehirlerinde oluşturduğu kirliliği önleme konusunda MASKİ tarafından il genelinde işletilen 19 atıksu arıtma tesisinin çok önemli bir görevi olduğuna dikkat çekti. Daire başkanlarının da bu tesislerdeki çalışma prensibini daha yakından görüp kavrayabilmesi açısından toplantıyı Ege Bölgesi'nin en büyük tesislerinden birisi olan Manisa Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde yaptıklarını ifade eden Genel Müdür Aslay, “2014 yılında MASKİ Genel Müdürlüğü kurulmadan önce nüfusun sadece yüzde 34'üne hitap eden atıksu hizmeti, bugün yüzde 77 seviyelerine ulaştı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir Manisa ve temiz bir çevre bırakma hedefleri doğrultusunda atıksu hizmetini tüm Manisalı hemşerilerimize ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlimiz genelinde 19 tesisi başarılı bir şekilde işletirken Sarıgöl ilçemizde de modern bir tesisin inşaat çalışmaları devam ediyor. Demirci, Selendi ilçelerimiz ve Kırkağaç ilçemize bağlı İlyaslar mahallesinde de inşa edilecek olan tesislerimizin ihalesini gerçekleştirdik. Muradiye mahallesine kazandıracak olduğumuz tesisin kredisi hazır durumda. Köprübaşı ilçemize kazandıracağımız tesis ile de atıksu arıtma tesisi olmayan ilçemiz kalmayacak” ifadelerini kullandı.