Merkezefendi'de yoğun bakım yatak kapasitesi 47'ye yükseldi

Manisa merkezdeki iki büyük hastaneden biri olan Merkezefendi Devlet Hastanesinde Sağlık Bakanlığından alınan izinler doğrultusunda yoğun bakım yatak kapasitesi 30'dan 47'ye yükseltildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesinin 30 olan yoğun bakım yatak sayısı Sağlık Bakanlığından alınan izin sonrası 47'ye yükseldi. Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Fatih Zeren yoğun bakım yatak sayısının yükselmesiyle hem sevklerin azalacağını hem de daha fazla hastaya hizmet vereceklerini ifade etti. Opr. Dr. Zeren şunları söyledi: "Hastanemizin konumu, fiziki donanımı ve mevcut yatakların yüksek doluluk oranlarıyla hizmet vermesi nedeniyle ayrıca il dışı sevk sayılarının azaltılması amacıyla erişkin yoğun bakım yatak sayılarında artış yapılması gerekliliği hasıl olmuştur. Bu neticede yapılan çalışmalar ve Sağlık Bakanlığından alınan izinler doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı II. 100 Günlük İcraat Programı da dikkate alınarak yoğun bakım yatak kapasitemiz 30'dan 47'ye çıkarılmıştır. Böylece ilimizden başka illere yoğun bakım yatağı için sevklerin azaltılması ve daha fazla sayıda hastaya hizmet verebilmeyi hedefliyoruz."

Başhekim Op.Dr. Fatih Zeren, çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına ve İl Sağlık Müdürlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür etti.