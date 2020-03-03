MER'li öğrenciler Prag'da eğitime katıldı

Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen MUN (Model United Nations) eğitimine kişisel başvurularıyla katılan öğrenciler okullarının da desteğiyle katıldıkları eğitimi grup çalışmalarıyla tamamladı.

MUN (Model United Nations) Prag, dünyanın pek çok noktasından farklı milletlerden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Manisa MER Koleji'nin 5 öğrencisi de kişisel başvurularıyla katıldığı eğitim, grup çalışmasıyla tamamlandı. Hafta sonunu hem eğitim hem de kültürel faaliyetlerle geçiren öğrenciler yabancı dil eğitimlerine de katkı sağladı. Öğrencilere okulun İspanyol öğretmeni Esther Garcia Garcia da katıldı. İnsan hakları konusunda eğitime katılan öğrenciler Prag'da kültürel geziye de katıldı.

MER Koleji Manisa Kampüsü Müdürü Mehmet Kanca öğrencilerin kendilerine güvenen ve yetenekleri her alanda gösterebilen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek, öğrencileri, kendi kişisel başvurularıyla katıldıkları eğitimden dolayı tebrik ederek, “Her alanda olduğu gibi dil konusunda da Modern Eğitimin Rotası olmak istiyoruz ve bu konuda desteklerimizi esirgemiyoruz.” dedi.