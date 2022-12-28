MESİP projesine katkıda bulunanlara teşekkür belgesi verildi

Meslek liselerinin ve sanayi sektörünün iş birliği içerisinde çalışması, sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü taleplerini karşılamak, meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin yetkinliklerinin artırılması ve iş garantili eğitim sağlamak amacıyla imzalanan Manisa Eğitim Sanayi İş Birliği Protokolü dahilinde gerçekleştirilen çalışmalara katkı sağlayanlara Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından Teşekkür Belgesi verildi.

Manisa Eğitim Sanayi İş Birliği Projesi ile önemli çalışmalar yapıldığını söyleyen Vali Karadeniz, projenin sanayicilerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün karşılanması ile meslek lisesi öğrencileri için iş imkanı sağladığını belirtti.

Vali Yardımcıları Aydın Memük ve Erhan Günay ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici'nin de katıldığı programda Vali Karadeniz tarafından, MESİP Projesine katkı sağlayan Manisa OSB Bölge Müdürü Funda Karaboran, Manisa Mesleki Eğitim Gençlik Festivalinin düzenlenmesine destek olan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sezen Şenay ve Mali Müşavir Kadri Arslan'a Teşekkür Belgesi verildi.

Bir yıldır başarılı bir şekilde yürütülen projede, meslek lisesi öğrencileri için farkındalık eğitimleri, işbaşı eğitimleri ve firma ziyaretleri düzenleniyor. Bununla birlikte Türkiye'nin farklı illerinden gelen makine ve elektrik branşlarında görev yapan öğretmenlere de Manisa Organize Sanayi Bölgesinde eğitimler verildi.

Manisa'da mesleki eğitim kurumlarını ve çalışmalarını daha yakından tanıtmak, bu yolla mesleki eğitim kurumlarını tercih edecek gençlerin doğru yönlendirme ile geleceğe hazırlanmalarını amaçlayan Manisa Mesleki Eğitim Gençlik Festivali de düzenlendi. Festival sayesinde firma temsilcileri ile meslek lisesi 11 ve 12. sınıf öğrencileri bir araya gelme fırsatı yakaladı. Projede ayrıca 19 Aralık tarihinde istihdam garantili CNC Kursu açıldı.