Mesir Festivali fuar açılışıyla başladı

Uluslararası Mesir Macunu Festivali, 26. Manisa Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarının açılmasıyla başladı. Manisalılar, bu yıl 130 firmanın katıldığı fuarda ilk defa kurulan 'Moda Çarşısı'nda yüzlerce indirimli ve kampanyalı ürünlerle alışveriş festivalinin de keyfini çıkaracak.

479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Manisa Fuar Merkezinde 26. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı düzenlenen törenle açıldı. 28 Nisan Pazar akşamına kadar sürecek olan fuarda bu yıl açılan Moda Çarşısında ise vatandaşlar indirimli ve kampanyalı ürünlerden alışveriş yapma imkanı bulacak.

Türkiye'nin her yerinden katılımcısı olan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından desteklenen çeyrek asrı aşan fuar, Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde SNS Fuarcılık tarafından organize ediliyor. Beyaz eşya, mobilya, hazır mutfak, çelik kapı, dekorasyon, gıda, yapı, iletişim, bilişim gibi birçok sektörden 130 firma yer alıyor.

Açılış öncesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı mini bir konser verdi. Sri Lanka'da yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenler ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açılış programı başlayan etkinlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı için Sri Lanka'dan gelen ekibin halk dansları büyük alkış topladı.

Programın açılış konuşmasını yapan SNS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Naime Simsaroğlu yaşanan ekonomik krizde bir fuar açabilmenin ve fuara katılabilmenin önemli olduğunu ve yaşanan krizlerden ancak pes etmeyenlerin çıkabileceğini belirtti. Fuarın çok önemli olduğunu ve katılımcıların yüzde 60'ını kadın girişimcilerin oluşturduğunu kaydeden Simsaroğlu, katılımcılarınyüzde 30'unun da yeni firmalar olmasının dikkat çeken detaylar olduğunu söyledi.

"Türkiye fuar gelirlerinde hak ettiğini alamıyor"

Manisa Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Mehmet Yılmaz ise fuarların bir şehrin ve ülkenin hem tanıtımına hem de ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı çok önemli olduğunu kaydederek, "Dünyadaki 200 bin metrekare üzerinde yer alan fuar sıralamasında tüm dünyada 28 ülke bulunuyor. Bu 28 ülkenin bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. 2018 rakamlarına bakacak olursak Avrupa kıtasında 2 bin tane fuarın düzenlenmiş olduğunu görüyoruz. Bu 2 bin fuarın 400 tanesinin Türkiye'de düzenlendiğini ve sıralamada ikinci sırada yer aldığımızı görüyoruz. Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Fuarlar nitelik ve nicelik bakımından değerlendirildiği zaman Avrupa'daki fuar sıralamasında Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye'yi mukayese edecek olursak Almanya'daki fuar sayısının Türkiye'deki fuar sayısının yarısına denk geldiğini görüyoruz. Ama nitelik açısından, katma değer oluşturma noktasındaki rakamsal boyutu telaffuz edip moralinizi bozmak istemiyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm turizm gelirlerine eş değer fuar gelirini sadece Almanya tek başına karşılıyor. Ülkemiz tüm dünyadaki fuar sıralamasındaki yüzde 3,8'lik pay ile maalesef elindeki potansiyeli değerlendirme noktasında hak ettiği değeri alamıyor" dedi.

"Kendini kanıtlamış önemli bir fuar"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise yaptığı konuşmada "479 yıl gibi oldukça uzun bir süreden beri kutlanan Manisa'mızın ve ülkemizin gözbebeği Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalimizin başlangıcının bugün heyecanını bir kere daha yaşıyoruz. Bu güzel festivalin içerisinde 26 yıldır süre gelen Sanayi ve Ticaret Fuarımız da yurt içinden ve yurt dışından ağırladığı binlerce ziyaretçi ve katılımcısıyla artık kendini kanıtlamış önemli bir fuar haline gelmiştir" diye konuştu.

"479 yıllık şifa geleneği"

Manisa açısından çok önemli bir gün yaşandığına dikkat çeken Manisa Valisi Ahmet Deniz ise şunları söyledi:

"Mesir Haftamızın başlangıcını yapıyoruz burada. Aynı zamanda da Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarının da açılışını yapacağız. Mesir, dile kolay 479 yıldır bir şifa geleneğimizi, bir kadim kültürümüzün, medeniyetimizin çok önemli bir değeri. Kırkpınar'dan sonra Türkiye'deki en eski etkinlik. Bu bizim için, Manisa'mız açısından, ülkemiz açısından çok kıymetli ve değerli. Bu kıymete ve değere sahip çıkmak, gelecek kuşaklara aktarmak da ancak bu tür etkinliklerle, fuarlarla mümkün."

Törende ayrıca Şehzadeler Belediye Başkanı Bilal Demir ile Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık da birer konuşma yaparak fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından fuarın açılışı protokol üyeleri ve çocuklarla birlikte yapıldı. Fuarın kapılarını açmasıyla Manisalılar fuar merkezine adeta akın ederek içeri girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde kapılarını açan Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı, 28 Nisan 2019 Pazar gününe kadar hafta içi 11.00-23.00 hafta sonu 10.00-23.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.