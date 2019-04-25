Mesir Festivali sokak gösterileriyle renkleniyor

Bu yıl 479'uncu kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında şehrin çeşitli noktalarında sokak gösterileri düzenleniyor. Manisa'ya tam manasıyla festival havası yaşatan sokak gösterileri Manisalıların da büyük ilgisiyle karşılaşıyor.

Manisa'nın 5 asırlık geleneği 479'uncu Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivaliyle Manisa rengarenk oldu. Kutlama ve gösterilerin yanı sıra şehrin çeşitli noktalarında düzenlenen sokak gösterileriyle de Manisa'da tam manasıyla festival havası yaşıyor. Programlar kapsamında Tarzan Meydanı'nda Manisalıların beğenisine sunulan gösteriler büyük ilgi çekti. Manisa Büyükşehir Belediye konservatuarı Aylin Eralp Demirbek solistliğinde muhteşem bir Türk Sanat Müziği konseri verdi. Demirbek, Türk Sanat Müziği'nin en seçkin eserlerini Manisalıların için seslendirdi. Programda Murat Germen İlkokulu öğrencileri de sahne aldı. Öğrenciler Anadolu Ateşi ve Zeybek gösterilerini Manisalıların beğenisi sundu. Festival kapsamında gerçekleştirilen sokak gösterilerinde Manisa Dans Akademisi de sahne aldı. Modern ve geleneksel olmak üzere iki gösteri hazırlayan Dans Akademisi ekibi, hünerlerini Manisalılar için sergiledi. MASMEK Halk Oyunları ekibinin de sahne aldığı program, Manisalıların büyük beğenisini topladı.

Bu yıl 479'uncu kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında şehrin çeşitli noktalarında sokak gösterileri sergilenmeye devam edecek. 14.00-22.00 saatleri arasında sahnelenen gösteriler Festival boyunca Tarzan Meydanı, Kentpark, Ulupark, Cafe Sera, Kurşunlu Han ve Bülent Koşmaz Parkı'nda Manisalıların beğenisine sunulmaya devam edilecek.