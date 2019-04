Mesir Festivali yemek yarışmasıyla daha da tatlanacak

Bu yıl 479'uncusu gerçekleştirilecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 18'inci kez yemek yarışması düzenlenecek. Amatörler arasında ve 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek olan yemek yarışmasına son başvuru tarihi ise 24 Nisan olarak açıklandı.

Bu yıl 479'uncusu 23-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında geleneksel hale gelen amatörler arası yemek yarışmasının 18'incisi düzenlenecek. Festival kapsamında Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Esnaf Odası ile Mesir Komitesi işbirliğiyle düzenlenecek olan 18. Yemek Yarışması 27 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'da Yeni Han Develik Bölümünde Sanatçı Kürşat Biçici'nin sunumuyla gerçekleşecek.

Amatörler arası düzenlenecek olan yarışma zeytinyağlı yemekler, etli yemekler, hamur işi ve tatlılar olmak üzere 4 ayrı kategoride düzenlenecek. Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Sanat Şube Müdürü Fırat Özcan yemek yarışmasıyla ilgili oda binasında basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasına 479'uncu Uluslararası Manisa Mesir Festivalinin Manisa'ya ve Manisalılara hayırlı olmasını dileyerek başlayan Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, her sene olduğu gibi festival kapsamında yemek yarışması düzenlendiğini söyledi. Tertip Komitesinin görevi kendilerine verdiğini anlatan Akgül, "Yemek yarışmamız 27 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'da Yeni Han'ın Develik bölümünde yapılacak. Yine amatörler arası, ev hanımları arasında yapılacak. Yemek yarışmamızın bu seneki sunuculuğunu da sanatçı Kürşat Biçici üstlenecek. Yarışmamız etli yemekler, hamur işleri, zeytinyağlılar ve tatlılar olmak üzere 4 ayrı kategoride değerlendirilecek. Yarışmamız amatörler arasında olacak. Her kategorinin birincisine Tertip Komitesinin tercihiyle tam altın, ikincisine yarım altın, üçüncüsüne de çeyrek altın verilecek. Katılımcılar, 24 Nisan Çarşamba Günü son katılım formlarını odamıza getirmeleri gerekiyor. 24 Nisan saat 17.00'da tüm formların odamıza teslim edilmesi gerekiyor. Formları odamızdan temin edebilirler. Her kategori ayrı ayrı değerlendirilecek. İnşallah bu yemek yarışmasında yine her sene olduğu gibi basının da desteğiyle Manisa'mızı en güzel şekilde temsil edip yüzümüzün akıyla çıkarız." dedi.

Yarışmaya sadece ev hanımlarının değil isteyen erkek yarışmacıların da katılabileceğini kaydeden Akgül, "Geçen sene bir erkek yarışmacımız birinci olmuştu. Evinde yemeği en güzel yapan kim varsa katılabilir ama amatörler arası. Her yarışmacı bir kategoride katılabilecek. Daha önceki yarışmalarda birden fazla kategoride yarışmaya katılım sağlanabiliyordu ama sıkıntı oluyordu. Bir yarışmacı 3 tane birden ödül alıyordu. Diğer yarışmacıların hakkı gasp edilmiş oluyordu. Onun için bu sene her yarışmacı tek kategoride yarışmaya katılabilecek." diye konuştu. Akgül ayrıca geçmiş yarışmalarda birincilik almış yemeklerle aynı kişilerin yarışmaya katılamayacağını da belirtti.