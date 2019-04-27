Mesir Festivaline katılanlara ödülleri verildi

Bu yıl 479'uncusu düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Manisa'ya gelen yabancı konuklar onuruna kokteyl verildi.

Manisa'nın 5 asırlık geleneği Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali dolu dizgin devam ediyor. Bu yıl 479'uncusu düzenlenen festival kapsamında Manisa'ya gelen yabancı konuklar ve kardeş belediye temsilcileri onuruna kokteyl düzenlendi. Programda protokol üyeleri konukları selamlama konuşması yaptı. İlk olarak Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık söz aldı. Dernek Başkanı Ufuk Tanık, “Umarım bizimle birlikte güzel bir hafta geçiriyorsunuz. Bu heyecanı bizlerle paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı sevgilerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Festivaller birlikte olmaya vesile olan çok önemli değerlerdir. Mesir Festivali'miz de dünyada örneği çok az olan bir festival olarak ön plana çıkmakta. Önümüzdeki yıllarda da sizleri Manisa'da görmekten büyük mutluluk duyacağız” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu ise yaptığı konuşmada, “Mesir Manisa'nın tabi ve tarihi kültürel değerlerinin tam bir işaretidir. Bu kutlu hazineyi büyük fedakarlıklar bozulmadan bizlere miras olarak ulaştıran atalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 479 yıl boyunca kutlamalara emek veren herkese ve festivalimizi varlıklarıyla zenginleştiren konuklarımıza da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm konukları Manisa'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, “Bu güzel şehirden ve Türk misafirperverliğinden memnun kaldığınızı umuyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Mitolojik çağlardan Lidyalılar dönemine, beyliklerden Osmanlı İmparatorluğuna, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'ten bugüne kadar Manisa, köklü bir geçmişe sahip olan Türkiye'nin önemli şehirleri arasındadır. Topraklarının yüzde 90'ı tarıma elverişli ve sürekli büyüyen sanayisiyle Manisa, dünyanın en yatırım yapılabilir kentleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Gelişen sanayisi ve tarımsal zenginliğiyle ülkemizin dünyaya açılan penceresi de olan bu güzel şehrin daha da güzelleşmesi için 10 yıldır çalışma yürütüyoruz” dedi.

Manisa'nın 5 asıra dayanan köklü bir geleneği olduğunu belirten Başkan Ergün, “479 yıldır süregelen köklü bir festival olan ve UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasları listesinde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, şehrimizin en önemli kültürel etkinliği. Bu önemli festival aracılığıyla, yerli ve yabancı on binlerce kişiyi Manisa'da ağırlıyoruz. Yarın Sultan Camii'nden saçılacak olan şifalı mesir macunları ile bu köklü festivali zirveye taşıyacak ve finalini yapacağız. Kültürel zenginliklerimizin paylaşılması, farklı kültürlerin bir araya gelmesi ve milletlerin birbirini en güzel şekilde tanıyabilmesi açısından festivaller oldukça önemli bir yere sahip. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalimizle biz de Türk geleneklerini, Türk konuk severliğini ve güzel ülkemizin güzelliklerinden bir kesiti sizlere sunma fırsatı bulduk. Bu güzel geleneğimiz vesilesiyle sizlerle buluşmaktan mutlu olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Aynı duyguları sizlerin de bizlerle paylaştığınıza inanıyorum” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuşmasının sonunda hafta başında Sri Lanka'da meydana gelen terör saldırısını kınayarak, “Terörün her türlüsünü lanetliyor, Sri Lankalı kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Böylesi acı bir olayın faillerinin en ağır şekilde cezalarını çekeceklerine inanıyor, bir daha böylesi acıların yaşanmamasını temenni ediyorum. Bu duygularla bir kez daha Manisa'mıza hoş geldiniz diyor, burada bulunan tüm konuklarımıza sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Programda son olarak Manisa Valisi Ahmet Deniz konuştu. Vali Ahmet Deniz yaptığı konuşmada, “Özel bir haftadayız. 479 yıldır devam eden bir şifa geleneğimiz. Kadim kültürümüzün önemli bir haftası içerisindeyiz. Manisa, Türkiye'nin çok önemli vilayetlerinden bir tanesi. Bu tür festivaller, kültürlerin birbirlerini tanıması açısından, sevginin hoşgörünün, güzelliklerin yayılması açısından önemli. Anadolu coğrafyası, hep sevginin, barışın merkezi olmuş. Dini, etnik, yapısı, düşüncesi ne olursa olsun, insan her yerde insandır. Buradaki kültürel birleşmenin tüm dünyaya örnek olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Programda daha sonra hediye değişim törenine geçildi. Festival kapsamında Manisa'ya gelen delegasyonların temsilcileri kısa birer konuşma yaparak, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu ve Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık'a ülkelerinin temsil eden hediyeleri takdim ettiler. Vali Deniz, Başkan Ergün, Başkanvekili Efendioğlu ve Dernek Başkanı Tanık da Manisa'nın simgelerinden oluşan hediyeleri konuklara hediye ettiler. Konuk ülkelerin delegasyon temsilcileri tarafından anı defteri imzalandı. Program tüm konuklarla hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen programa Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Daire Başkanları, Şube Müdürleri, konuk ülkelerin Büyükelçileri katıldı.