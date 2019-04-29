Mesir Fuarı'na rekor katılım

Bu yıl 26'ncisi gerçekleştirilen Mesir Sanayi Ticaret Fuarı'nda yüzlerce marka ve ürün tüketicilerle buluştu. Festivalin en önemli parçası haline gelen fuarı, 23-28 Nisan tarihleri arasında 350 binden fazla ziyaretçi gezdi.

Bu yıl 479'uncusu düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 23 Nisan Salı günü açılan 26. Mesir Sanayi Ticaret Fuarı'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Fuar Merkezi'nde ziyaretçilere açılan stantlarda 130'dan fazla firma ürünlerini 6 gün boyunca tanıtma imkanı buldu. Manisa'da 26 yıldır devam eden fuar, Mesir Festivali'nin de en önemli parçalarından biri haline geldi. Fuarın açılmasıyla birlikte Manisalılar da Fuar Merkezi'ne akın etti. Fuar Merkezi ve çevresindeki stantlar yoğun ilgi görürken, birçok firma fuara özel indirimler uyguladı. Hafta sonu yoğun ilginin olduğu fuar alanında insanlar adeta yürümekte zorlandı. Halil İbrahim Caddesi, Mimar Sinan Bulvarı ve Fuar çevresindeki otoparklar adeta doldu taştı. Fuarda faaliyet gösteren dermek ve vakıflar da ciddi gelir sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Manisa Valiliği, Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle SNS Fuarcılık tarafından organize edilen fuar hem ziyaretçileri hem de katılımcı firmaları memnun etti.

"Esnaf da memnun vatandaşlar da"

SNS Fuarcılık Genel Müdürü Didem Simsaroğlu, çeyrek asrı aşan fuarın artık bir marka haline geldiğini belirterek, “Bu yıl 479'uncusu düzenlenen Mesir Festivali'nin bir parçası olan fuarımıza Manisalıların yoğun ilgisi bizi memnun etti. 350 binden fazla ziyaretçi ağırladık. Firmalarımız yoğun taleple karşılaştı. Fuarımız ve çevresi oldukça hareketli bir hafta geçirdi. Fuarımıza destek olan Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'na ve katılımcı firmalara çok teşekkür ederiz. Ayrıca fuarımızı ziyaret eden vatandaşlara, Manisalılara da önümüzdeki yıl daha iyi bir fuar için şimdiden çalışmaya başladığımızı bilmelerini isteriz. Fuarımız şehrin ekonomisine katkı sunmaya devam edecektir” diye konuştu.