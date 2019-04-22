Mesir Fuar'ında "Moda Çarşısı" kurulacak

Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında açılacak 26. Manisa Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarında ilk defa "Moda Çarşısı" kurulacak.

Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında gerçekleşecek olan 26. Manisa Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarında bu yıl önceki yıllardan farklı olarak fuar alanı içerisinde “Moda Çarşısı” konsepti ile alışveriş festivali düzenlenecek. Giyimden aksesuara çeşitli ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunan çarşı, indirimli ürünleri ve kampanyaları bu fuara taşıyacak. Kurulacak olan fuarda “Moda Çarşısı” kapsamında yer alan firmalar indirimli ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Firmalar, fuar içerisinde yer alan Moda Çarşısı alışveriş festivaline özel indirimler ve kampanyalarını 6 gün boyunca uygulayacak. Festivale özel indirim fırsatı sunacak olan bu çarşı Mesir Festivali ile alışveriş festivalini birleştirerek Manisalıları kalite ve makul fiyatlarla buluşturmayı hedefliyor.