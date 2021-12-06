Mesir Karate Spor Kulübü başarıdan başarıya koşuyor

Manisa Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara'yı ziyaret eden milli sporculara destek sözü geldi.

Manisa'da kurulduğu günden bugüne çok sayıda ulusal ve uluslararası alanda madalya kazandıran Mesir Karate Spor Okulu'nun milli sporcuları Nurbade Büber, Sümeyye Teke, Gülçin Akyıldız ve Batuhan Bayır ile antrenörler Enes Eşsiz ile Ali Eşsiz, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz adına Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara'yı ziyaret etti.

Manisa Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Mesir Karate Spor Okulunun başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Başarılarınızla 84 milyonu birleştirdiğiniz, bizlere unutulmaz bir gurur yaşattığınız için her birinize teşekkür ediyoruz. Manisa'mızı ve ülkemizi temsil eden sporcularımızın destekçisi olacağız." dedi.

Ziyarette milli sporculara ve antrenörlere Uluslararası Üniversiteler Birliği Türkiye Ekonomi Müsteşarı ve İhya-Der Yönetim Kurulu Başkanı Harun Budaklar da eşlik etti.

Kaymakam Çaykara'dan destek sözü

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da milli sporcuları makamında ağırladı. Kaymakam Çaykara da elde edilen başarıların hem Manisa adına hem de Türkiye adına önemli olduğunu ifade ederek sporcuların destekçisi olacaklarını sözlerine ekledi. Ziyarette milli sporculara ve antrenörlere Uluslararası Üniversiteler Birliği Türkiye Ekonomi Müsteşarı ve İhya-Der Yönetim Kurulu Başkanı Harun Budaklar da eşlik etti.

Kaymakam Kantay da tebrik etti

Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay da milli sporcular ve antrenörlerini makamında kabul ederek elde edilen başarıların önemli olduğunu ve milli sporculara her zaman destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Ziyarette milli sporculara ve antrenörlere Uluslararası Üniversiteler Birliği Türkiye Ekonomi Müsteşarı ve İhya-Der Yönetim Kurulu Başkanı Harun Budaklar ve milli futbolcu, eski meclis üyesi Selim Şarkdağ da eşlik etti.

Milli sporcuların başarıları

Milli sporcu Nurbade Büber'in U21 Türkiye şampiyonluğu, Balkan 5'inciliği ve Dünya Shotokan Karate Şampiyonluğu, milli sporcu Sümeyye Teke'nin Büyükler Türkiye Şampiyonluğu, Balkan 5'inciliği ve Dünya Shotokan Karate Şampiyonluğu, milli sporcu Gülçin Akyıldız'ın Büyükler Türkiye 2'nciliği, Dünya Shotokan Karate Şampiyonluğu, Akdeniz 3'üncülüğü, milli sporcu Batuhan Bayır'ın Dünya Shotokan Karate 3'üncülüğü ve Türkiye 5'inciliği bulunuyor.