Mesir Kupası Skeet Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

kez gerçekleşti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarışlara Manisa Büyükşehir Belediyesi yöneticileri de katılarak sporcuların heyecanına ortak oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Mesir Kupası Skeet Yarışması'nda sporcular kıyasıya mücadele etti. Vali Parkı Atış Poligonunda gerçekleşen programa Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Manisa Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Mehmet Palabıyık, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, İtfaiye Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyon yetkilileri ve yarışmacılar katıldı. 5 kategoride gerçekleşen yarışların sonunda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Yarış sonrası değerlendirmede bulunan Manisa Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Mehmet Palabıyık, yarışmayı geleneksel hale getirdiklerini belirterek, daha iyi yerlere gelmesi ve uluslararası yarışmacıların katılması için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Veteranlar kategorisinde birinci olan Mehmet Palabıyık, geçen sene yapılan yarışlarda da birinci olduğunu hatırlatarak, sonuçtan memnun olduğunu kaydetti.