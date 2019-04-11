Mesir Macunu coğrafi işaret aldı

Bu yıl 479'uncusu gerçekleştirilecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinin programının tanıtımında konuşan Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, 4 yıllık bir çalışmanın ardından mesir macunu için coğrafi işaret aldıklarını açıkladı. Alınan coğrafi işaret sayesinde bütün özel üretim yapan işletmeler dernek tarafından tespit edilen şartlarda üretim yapabilecek.

Manisa'da 479 yıldır devam eden Mesir Macunu Festivalinde saçımı yapılan dualı mesir macunlarını üreten Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği 4 yıllık bir çalışmanın ardından mesir macunu için coğrafi işaret almayı başardı. Dernek ve kurumların işbirliğiyle diğer özel üretim yapan tesisler coğrafi işarette belirtilen şartlarda üretim yapılıp yapılmadığı konusunda denetlenecek.

Tanıtım toplantısında gazetecilerden gelen bir soru üzerine mesir macunu için coğrafi işareti aldıklarını anlatan Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, "Coğrafi işareti almak demek, biz bunu koruma altına almaya çalışıyoruz. Coğrafi işareti aldığınızda buna sahte demeyelim de özel üretimler var. Mesir standart bir ürün değil. Yani banttan çıkan bir ürün değil. Biz de dernek olarak ticari tarafımızı hiçbir zaman ön plana gelmedik ve geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da coğrafi işareti aldık. Coğrafi işaret bize neyi sağlayacak? Belli kurumlarla, belediyemiz, esnaf odaları, tarım müdürlüğü ve üniversitemizden bir ekiple yılın belirli aylarında Manisa'da bulunan özel üretimleri denetleme hakkına sahibiz. Gidip onları, coğrafi işarette belirlenen şartlarda üretim yapmalarını sağlayacağız. Bunu alabilmek için 4 seneden beridir uğraşıyoruz. Şuanda Mesir Macunu Turizm Derneği coğrafi işaret olarak tescillendi. Başka kimse alamıyor. Diğer firmalar üretime devam edebilecek ama biz onları coğrafi işarette bizim belirlediğimiz şartlarda üretmelerini sağlayacağız. Coğrafi ürün işareti bir kişi tarafından alındığında başkası tarafından alınamıyor. Biz bunu Manisa'ya kazandırdık. Artık geleneksel ürün olarak coğrafi işaret olarak tescillendi. Patentte mesire bir standart oluşturuyoruz. Rengi, kıvamı, kaynama derecesi, içine girecek olan baharatların miktarı, biliyorsunuz 41 çeşit baharat kullanıyoruz. Üretenlerin, ticaretini yapanların ekmeğiyle işimiz yok. Biz istiyoruz ki mesir macunu herkesin bildiği şekilde, mesir macununu duymuş ama hiç yememiş gibi tepkileri çok alıyoruz, 'Şeker gibi kırılıyor' deniyor. Bunun bir kıvamı var bu da bize kötü bir etki oluşturuyor. Bunu engellemeye çalışıyoruz." dedi.