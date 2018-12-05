Mesir Macunu Dünya Helal Zirvesi'nde

İstanbul'da düzenlenen ve 26 ülkeden 350 firma ile 80 ülkeden 40 bin ziyaretçinin katıldığı Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı'nda, ziyaretçilere Manisa'nın UNESCO tarafından kültür mirasları listesinde bulunan mesir macunu ikram edildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ve Discover Events iş birliğinde 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde İstanbul Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Fuarı'nda ziyaretçilere mesir macunu ikram edildi. Manisa'yı temsilen Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu'na (TAŞPAKON) bağlı Manisa Aşçılar ve Pastacılar Derneği'nin stant açtığı fuarda, 700 kişilik mesir macunu ikram edildi. Manisa Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Sultan Kılınç, stant açmalarına sağladıkları katkı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ve yönetimine teşekkür etti.