Mesir macunu ilk olarak gazetecilere saçıldı

Manisa'da bu yıl 479.'su düzenlenecek Uluslararası Mania Mesir Macunu bilgilendirme toplantısında protokol tarafından ilk saçım gazetecilere yapıldı. 479. Uluslararası Mania Mesir Macunu Festivali kapsamında 6 ton Mesir macunu Sultan Camii kubbe ve minarelerinden halka saçılacak.

Bu yıl 479.'su düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan festivalin Manisa Valiliği Brifing Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgi verildi. Bu yıl Sultan Camii kubbe ve minarelerinden 6 ton Mesir macunu saçılması hedeflenirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi 2 milyon TL, Şehzadeler Belediyesi 200 bin TL olmak üzere toplamda 2 milyon 200 bin TL'lik bütçe ön görüldü.

Toplantıda Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak tarafından sunum gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını tapan Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, "Yıllar önce sadece saçım merasimleri vardı. Şu anda uluslararası festival şeklinde kutlanıyor. Hemen hemen cami dahil kubbe ve minarelerinden halka ulaşsın diye bir çok evde 40 noktadan saçımı gerçekleştiriyoruz. Kardeşlik ve barış duyguları içerisinde geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Şehzadeler Belediyesi olarak gereken desteği sağlayacaklarını söyleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak, Manisa Valiliğimiz, Manisa Büyükşehir Belediyemiz, derneğimizle beraber bugüne kadarki tüm Mesir Macunu Festivalleri'nde katkıda bulunduk. Birlikteliğimiz bundan önce de vardı. Bu yıl da belediye olarak üzerimize düşen ne varsa yapacağız" diye konuştu.

Manisa'daki bütün kurumların festivale sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Yeni bir Mesir yılı. Yaklaşık 479 yıldır, yarım asırdır gelen bir etkinliğimiz. Tabi ki UNESCO kapsamında uluslararası bir literatürde yerini almış bir festivalimiz. Her sene olduğu gibi yurt dışından hem elçilikler noktasında katılımın sağlandığı hem kardeş şehirlerimizin katılım sağladığı ve 500'ün üzerinde çeşitli ülkelerin ulusal folklor ekiplerini ağırladığımız ve çeşitli aktiviteleri hem ikram noktasında hem onların kültürlerini tanıma hem de onların kültürlerini tanımaya çalıştığımız bir festivalimiz. Saçım günü 100 bine yakın insanın katılımının olduğu bir etkinlik. Geçtiğimiz bir kaç sene içerisinde bir takım sebeplerden dolayı festivali coşkuyla kutlayamamıştık. Ancak Manisa'nın tanıtımına çok büyük katkı sağlayan bu festivali inşallah büyük bir mani olmadığı takdirde seçimlerden sonraki süreçte 23-28 Nisan 2019 tarihlerinde inşallah o hafta içerisinde son pazar günü de saçımla noktalama düşüncesindeyiz. Komitedeki arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bu sadece Valilik, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve ya derneğimiz olarak düşünmememiz lazım. Bütün Manisa'daki STK'lerin, Organize Sanayi Bölgesinin, ticaret odalarının, esnaf odalarının bu kapsamda bu festivali sahiplenmesi gerektiğine inanıyorum. Tabii ki üzerine katkı sağlamaları noktasında, sponsor olmaları noktasında kendileriyle temas halinde olmamız gerekiyor. 4 kurumun değil bütün Manisa'nın festivali. Herkesin elini taşın altına sokması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Manisa'nın festival kapsamında tarihine sahip çıktığını belirten Manisa Valisi Ahmet Deniz, "479 yıldır devam eden muhteşem bir gelenekten bahsediyoruz. Bizi biz yapan değerleri taşıyan kültürümüzün özünde olan bir etkinliğin parçası olacağız. Tarihini, geçmişini bilmeden geleceği inşa etmek mümkün değil. Bu bizim tarihimiz, geçmişimiz yaşayan bir tarih biz de yaşayacağız. Gelecek kuşaklara da aktaracağız. Çok güzel çalışmalar, güzel işbirliği, gönül birliği var. İnşallah bu yıl da aynı heyecanla, aynı coşkuyla Manisa'ya yakışır bir şekilde festivalimizi tamamlayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından protokol toplu fotoğraf çekilirken ellerine aldıkları Mesir macunlarını gazetecilere saçtı.