Mesir macunu ilk olarak gazetecilere saçıldı

Manisa'da Valisi Ahmet Deniz başkanlığında toplanan 480. Manisa Mesir Macunu Festivali Komitesinde ilk mesir saçımı toplantıyı takip eden basın mensuplarına yapıldı.

Manisa'da bu yıl 480.'si düzenlenecek Uluslararası Mesir Macunu Festivali bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan festivalin Manisa Valiliği Brifing Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında basın mensuplarına bilgi verildi. Bu yıl düzenlenecek festivalde Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden 7 ton mesir macunu saçılması hedefleniyor.

Toplantının açılışında Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak tarafından sunum gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını tapan Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Manisa'da daha fazla kurum ve kuruluşun festivale destek vermesini istediklerini belirterek, “21 Mart Temsili Karma Töreni, Nevruz Bayramıyla birlikte yapılacak. 14-19 Nisan'daki festivalimiz için çalışmalarımıza başlıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Nisan'da saçım törenimiz olacak. Saçım finali festivalin en önemli kısmı. Manisa için bir bayram havası içerisinde geçiyor. Bu sene 7 ton mesir hazırlamaya gayret edeceğiz. Daha fazla insana daha uzun süreli bu mesir heyecanını yaşatmayı planlıyoruz. Mesir hepimizin mesiri. Daha fazla kurum ve kuruluşun, özel sektörün, sanayimizin destek vermesini arzu ediyorum” dedi.

Şehzadeler Belediyesi olarak gereken desteği sağlayacaklarını söyleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Bir festivali gerçekleştirebilmek sadece 1 haftalık çalışmayla olmuyor. Yıllardan beri Mesir Macunu Festivali 1 haftada gerçekleşiyor. Bunun öncesinde aylar süren bir çalışma oluyor. Bu noktada da Manisa Valimiz'in koordinatörlüğünde Manisa Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Şehzadeler Belediyemiz ve Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneğimiz ile birlikte ciddi emek, zaman ve para harcanıyor. Bu yıl da Manisa'ya yakışır bir şekilde festivalimizi gerçekleştiririz” diye konuştu.

Yaklaşık 5 asırdır kutlanan festivale pek çok ülkenin davet edildiğini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Yaklaşık 5 asırdır kutladığımız bu köklü geleneğimiz UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine alınarak festivalimizin dünya çapında ses getirmesine katkı sağlamıştır. Bu güzide festivalimizin başlangıcını Nevruz Bayramı olan 21 Mart tarihinde Mesir Karma Törenimizi yaparak gerçekleştireceğiz. 14-19 Nisan tarihlerinde de dolu dolu içeriğiyle Manisa Valiliğimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla 480. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalimizi organize edeceğiz. Köklü festivalimizde 53 ülke, 10 kardeş şehir ve 5 kültür anlaşmamız bulunan şehirlerin temsilcilerini, büyükelçi ve konsoloslarını da davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mesir Festivali'nin Manisa'nın tanıtılması için en önemli festivallerden biri olduğunu belirten Manisa Valisi Ahmet Deniz, “Önemli bir festivalden bahsediyoruz. 5 asıra yakın, 480. yılını kutlayacağız. Kadim kültürümüzün, şifa geleneğimizin çok önemli bir etkinliğinden bahsediyoruz. Türkiye'nin de en köklü etkinliklerinden biri. İlimizin tanıtımı açısından uluslararası düzeyde çok önemli bir değerimiz. Manisa dediğimiz zaman ilk akla gelen objelerden bir tanesi. Bu yıl hep beraber belediyelerimizin, derneğimizin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla bu yıl özellikle sivil toplum kuruluşlarının da bu etkinliğimize aktif bir şekilde ben özellikle arzuluyorum. Bunun için özel bir çabamız da olacak. Şehrimizin tanıtılması hepimizin görevi ve hepimizin çaba göstermesi lazım” diye konuştu.

Programın sonunda Manisa protokolü ilk mesir saçım törenini programı takip eden Manisalı basın mensuplarına yaptı.