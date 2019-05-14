MESKOOP'tan Başkan Çelik'e 'hayırlı olsun' ziyareti

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (MESKOOP) Başkanı Recep Çınar, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, yeni dönemi için tebrik etti.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperati Başkanı Recep Çınar ve yönetim kurulu üyeleri de Başkan Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Çelik'e ikinci döneminin hayırlı olması temennisinde bulunan Çınar, “ Umarım ikinci döneminiz birinci döneminizden daha güzel olur. Siz bunu hak ettiniz ve onun için bugün burada varsınız. Sizlerin yeniden kazanmanızdan çok mutlu olduk. Allah başarılarınızın devamını nasip etsin. Yaşınız genç. Genç olduğunuz için çok daha fazla başarılar görürsünüz inşallah. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çelik de konuklarına iyi dilek ve temennileri için teşekkürlerini iletti. Recep Çınar ve ekibinin kendilerini ilk beş yıllık hizmet dönemlerinde hiç yalnız bırakmadığını kaydeden Başkan Çelik, “Belediyemizin sosyal faaliyetlerinde, çalışmalarında hep bizimle birlikte oldular. İnanıyorum ki bundan sonra da birlikte olacağız. Biz de Şehzadeler Belediyesi olarak tüm esnaf ve sanatkarımızın dün olduğu gibi bugün de yanında olmaya çaba ve gayret edeceğiz” diye konuştu.