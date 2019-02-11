Meslek liselilerden engelli vatandaşa doğum günü sürprizi

Manisa'nın Kula ilçesinde eğitim veren Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ‘Meslek liseleri aileleriyle buluşuyor' projesi kapsamında zihinsel ve konuşma engelli bir vatandaşa doğum günü sürprizi hazırlayarak sevindirdi.

Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Meslek liseleri aileleriyle buluşuyor' projesi kapsamında Kula'nın sevilen isimlerinden olan zihinsel ve konuşma engelli Hüseyin Sarı'nın doğum gününü kutladı. Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak yapılan kutlama programında daha önceki yıllarda doğum günü hiç kutlanmayan zihinsel ve konuşma engelli Hüseyin Sarı'nın ne kadar mutlu olduğu gözlerinden okundu. Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun da katılımlarıyla park kahvehanesinde düzenlenen programda, Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm ve Otelcilik bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan pasta kesildi. İlk kez doğum günü kutlanan Hüseyin Sarı, mutluluğunu programa katılanlara sarılarak ifade etti. Programa katılan vatandaşların hediyelerini takdim etmesinin ardından 43 yaşına giren zihinsel ve konuşma engelli Hüseyin Sarı, ilk doğum günü pastasını Kula Kaymakamı Kemal Duru ile kesti.

Programda pasta kesilmesi ve hediyelerin takdim edilmesinin ardından, programa katılanlar zihinsel ve konuşma engelli Hüseyin Sarı ile hatıra fotoğrafları çektirdi.

"Çok naif ince bir düşünce"

Daha önceki yıllarda doğum günü hiç kutlanmayan zihinsel ve konuşma engelli Hüseyin Sarı'nın doğum gününü kutlayarak onun gönlüne girmeye çalıştıklarını belirten Kula Kaymakamı Kemal Duru, "Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğünün meslek liseleri genelinde başlattığı ‘Meslek Liseleri Hayata Dokunuyor' projesi iki yıldır uygulanıyor. Bu kapsamda Kula'daki Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu projeyi bir adım öteye taşıyarak, iki yıldır garip gureba diyebileceğimiz ama herkesin sahip çıktığı vatandaşlarımızın doğum günlerini kutluyoruz. Bugünde bu projenin devamı olarak Kula deyince akla gelen ilk isimlerden birisi olan Hüseyin kardeşimizin, abimizin 43'üncü yaşını hep birlikte, okul idarecilerimiz ve öğrencilerimizin hazırladığı güzel pastalarla, buradaki kadirşinas Kulalıların getirdiği hediyelerle, kahve ortamında kahvehane halkıyla beraber kutluyoruz. Çok naif ince bir düşünce. Dünyanın yozlaştığı, insanların bencilleştiği teknolojinin bireyleri birbirinden uzaklaştırdığı bir dönemde açıkçası böyle bir ince düşüncenin oluşması bizim gençlerimize olan ümidimizi fevkalade pekiştirmiştir. Ben bu naif ve ince düşünceyi baz alarak oluşturulan bu projeye katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hakikaten şu dönemlerde çok değerli bir proje. İnsanların önemli olduğu ve insan sıfatının kutsal olduğu, yaratılmışların en şerefli olduğunu da göz önüne aldığımızda, ne olursa olsun hiçbir etkiye bakmadan, ‘Yaratılanı severiz, Yaradandan ötürü' düsturunu koruyarak, böyle güzel bir projeye el atmışlar, başarılı bir şekilde yürütüyorlar. Bugünde böylesine küçük bir etkinlikle, derin bir gönle sahip Hüseyin kardeşimizin inşallah gönlüne girmişizdir. Benim daha önceki çalıştığım yerlerde de vardı. Mesela benim Iğdır'da İsmail'im vardı. Burada da Hüseyin'imiz var. Hüseyin gibi nice gönül dostu arkadaşlarımız var, inşallah onların gönüllerine girmeye çalışıyoruz. Rabbim bizim bu güzel projelerle birlik ve beraberliğimizi pekiştirsin. Tüm Kulalılara birlik ve beraberlik nasip etsin.” ifadelerini kullandı.

‘Meslek liseleri hayata dokunuyor' projesi ile zihinsel ve konuşma engelli bir vatandaşı sevindirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, "İlçemizin güzide okullarından olan Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, iki yıldır bakanlığımızın projesini birebir uyguluyor. Geçen sene uygulanan projede de beraberdik. Bugün daha güzel bir program hazırlamışlar. ‘Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz' sloganıyla insanların hayatına dokunmayı hedef edinmişler ve güzel bir isabetle ilçemizin tanınan, sevilen güzel insanı Hüseyin kardeşimizi seçerek onu bugün mutlu etmişlerdir. Biz eğitim olarak yediden yetmişe herkese hitap ediyoruz. Sadece örgün eğitim öğrencilerine değil, yaygın eğitim öğrencilerine ve okullaşmamış insanların eğitimine de ilgiliyiz. Bu vesile ile Hüseyin kardeşimizin 43'üncü yaş gününü kutluyorum” dedi.

2018 yılı Mart ayından bu yana bu proje kapsamında çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Erhan İğdi, etkinlikler kapsamında en güzel etkinliğin gerçekleştirdikleri doğum günü kutlama programı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğümüzün geçen yıl Türkiye genelinde başlatmış olduğu ‘Meslek liseleri aileleri ile buluşuyor' projesi kapsamında, bizde okul olarak ‘Meslek liseleri hayata dokunuyor' sloganıyla mart 2018'den beri idarecisi, öğretmeni ve öğrencisiyle birlikte bu projeyi yürütmekteyiz. Bugün de Kulamızın sevilen siması Hüseyin kardeşimizin doğum gününü kutlamak üzere, biraz da olsa gönlüne dokunabilmek adına burada toplandık. Bu proje ile öğrencilerimizin çevremizin, insani, vicdani ve bununla birlikte değerlerine sahip çıkan ve aynı zamanda yardımlaşmayı, paylaşmayı, birlik beraberlik ve kardeşlik duygularının bütünleşmesi konusunda bu projeyi önemsiyoruz. ‘Meslek liseleri toplumun sesi' düsturuyla bu projenin devamını gelecek yıllarda da yapmayı düşünüyoruz” dedi.